Da Cabral alla difesa: i tre fattori che stanno facendo volare la Fiorentina

"La svolta a Verona. Drastica, decisa, perentoria, per trasformare la Fiorentina da squadra incerta (in campionato) a squadra tritatutto e tutti", scrive il quotidiano, che aggiunge: "E se l'aspetto mentale è stato ed è determinante, il ritorno al 4-2-3-1 dal 4-3-3 per rendere la fase offensiva meno prevedibile è stato altrettanto incisivo nel cambio di passo". Prima l'associazione tattica tra Mandragora e Amrabat, poi si sono sbloccati gli attaccanti, soprattutto Cabral, infine la ritrovata solidità difensiva grazie alla crescita esponenziale di tutti gli interpreti.