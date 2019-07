Per quanto riguarda un ipotetico futuro in viola per Boateng, è tutto nelle mani del giocatore, richiesto anche dall’Eintracht Francoforte e dalla Lazio. La Fiorentina è intrigata da un innesto che può garantire esperienza, colpi giusti in fase offensiva e una duttilità che può tornare utile a Montella. Poi Pradè si potrebbe concentrare su altre zone del campo: come la mediana, dove sono ben avviati i contatti con l’Udinese per Mandragora. I bianconeri chiedono 25 milioni ma negli ultimi giorni hanno mandato segnali di apertura alla cessione. Rimane viva, si legge su Repubblica in edicola stamani, anche la pista che porta a Demme del Lipsia: il giocatore è affascinato dal campionato italiano e i viola attendono un cenno dal club tedesco. Borja Valero, invece, rimane possibile ma negli ultimi giorni di mercato quando potrebbero abbassarsi le pretese dell’Inter.