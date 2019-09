Da Bergamo: “Viola in crisi nera. E Chiesa non è ancora sceso in campo”

“Quei viola in crisi nera“. Titola così il Corriere di Bergamo in riferimento ad Atalanta-Fiorentina. I nerazzurri hanno la possibilità di dimenticarsi alla svelta i quattro schiaffi subiti in Champions League. Perché la Fiorentina non naviga in acque tranquille, anzi. L’inizio di stagione dei viola – si legge – è il coerente prosieguo della scorsa, visto che la squadra di Montella non vince dal 17 febbraio. I gigliati, rispetto a un anno fa, hanno anche il grattacapo Chiesa. Il talento, a lungo corteggiato dalla Juventus, in pratica non è mai sceso in campo. Una situazione simile a quella di Ilicic. Lo sloveno si è nascosto in questo inizio di stagione. Per i due la gara di domani potrebbe rappresentare la prima svolta. Atalanta e Fiorentina hanno bisogno della loro classe. I viola per togliersi dai bassifondi, i nerazzurri per gettare definitivamente nel dimenticatoio Zagabria e assaltare la parte alta della classifica.

