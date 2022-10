Da Bergamo: “L’Atalanta cerca una vittoria di peso”. Con i viola gara complicata

Dopo il successo in quel di Roma, arrivato prima della pausa, i nerazzurri di Gasperini cercano i tre punti oggi in casa contro la Fiorentina

Sale l'attesa per la gara in programma oggi pomeriggio a partire dalle 18:00 tra Atalanta e Fiorentina . Tra i quotidiani che stamattina hanno presentato la partita, c'è anche l'Eco di Bergamo.

"L'Atalanta cerca una vittoria di peso". Questo il titolo scelto dal quotidiano locale in taglio alto della prima pagina. Dopo il successo in quel di Roma, arrivato prima della pausa, i nerazzurri di Gasperini cercano i tre punti oggi in casa contro la Fiorentina in un match complicato e importante per dare continuità di risultati.