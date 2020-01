Da Bergamo: “Atalanta, comincia la scalata verso il trofeo. Fiorentina abbordabile”

Il Corriere di Bergamo si concentra su Fiorentina-Atalanta, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia in programma alle 15 all’Artemio Franchi. Riportiamo una parte dell’articolo:

A Firenze comincia per l’Atalanta la scalata verso un trofeo che l’anno scorso è sfuggito all’ultimo, nella finale di Roma con la Lazio. “La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi — spiega Gasperini — anche se naturalmente, in questo momento, è il campionato ad avere la nostra attenzione maggiore”. Capitolo avversario. Che, almeno sulla carta, sembra abbordabilissimo, considerata la sola vittoria della Fiorentina (quella di domenica in casa contro la Spal) nelle ultime nove partite.