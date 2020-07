Cutrone si è sbloccato: ora vuole un futuro a tinte viola

Il centravanti della Fiorentina Patrick Cutrone è stato l’autore della rete per il pareggio in extremis nella gara interna contro il Verona. Come scrive Il Corriere dello Sport Stadio, è arrivato il secondo gol in campionato per Cutrone che subentra dalla panchina a gara in corso e porta quella carica, quella grinta calcistica che influenza la sua stessa squadra. L’attaccante viola sarà oggetto di mercato nella sessione estiva che verrà poichè il cartellino rimane sempre del Wolverhampton. Lui per adesso segna e fa sapere di volere restare nella Fiorentina. Oltre al riscatto personale si punta al riscatto economico.