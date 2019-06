Cutrone, Praet, De Paul, e non solo: il restyling (o rivoluzione) targato Pradè

Suggestioni, giusto e doveroso chiamarle così, ma con il ritorno di Daniele Pradè, i buoni rapporti con Lucci e una Fiorentina tutta da rifare il giro di giocatori accostati alla Fiorentina cresce. La Nazione parla del giro di calciatori legati all’agente e alle ultime due squadre dirette dal vecchio-neo ds viola. Praet, Ramirez, Caprari, Bereszynski e Linetty sono situazioni che possono prendere corpo dalla Sampdoria, visto che Pradè li ha portati a Genova. Stesso discorso per quanto riguarda Udine: si possono sfruttare i buoni rapporti tra il ds e Pozzo per intavolare una trattativa per Fofana, Okaka o addirittura De Paul, il quale sembrava vicinissimo all’Inter prima che saltasse tutto. L’asse con il Milan, invece, può girare su due diverse situazioni. La prima che vuole Veretout nel mirino rossonero e con la Fiorentina pronta a trattare Cutrone. La seconda chiama in causa Bertolacci che Montella aveva chiesto già a Corvino quando ancora il passaggio di mano del club pareva un qualcosa di irrealizzabile. E con Lucci può aprirsi anche la pista Zappacosta, giocatore di primissima fascia in uscita dal Chelsea che potrebbe essere tentato da un’avventura nuova e originale come quella di tornare in Italia nel progetto di una Fiorentina americana.

