Cutrone, l’alternativa che serviva a Iachini: da lui attesi gol e concretezza

Iachini, felicissimo di Cutrone, avrà una risorsa in più per il suo attacco in cerca di gol e concretezza. Finora sono arrivate pochissime reti dagli interpreti offensivi. Tre da Vlahovic, due da Chiesa, due da Ribery, zero da Sottil, Ghezzal e Pedro. Non che il nuovo innesto possa magicamente risolvere tutti i problemi, osserva Repubblica in edicola oggi.

Anzi, non devono esserci troppe pressioni su un ragazzo che dovrà ritrovare anche sé stesso prima della via del gol. È legittimo, però, attendersi qualche alternativa per Iachini che così potrà giocare con la coppia formata da Chiesa e Cutrone (o Vlahovic) nel 3-5-2 oppure col tridente offensivo che veda Chiesa da una parte, Sottil dall’altra e Cutrone ( o Vlahovic) come finalizzatore. In attesa del ritorno di Ribery, chiaro.