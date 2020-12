Cutrone ko, addio vicino. E’ Vlahovic il punto di riferimento dell’attacco viola

La Fiorentina si presenterà allo Stadium con tre cambi rispetto alla formazione di partenza anti Verona. Cambi obbligati visto l’enorme sforzo fisico richiesto ai giocatori, con quella di stasera che sarà la quarta partita in soli 9 giorni. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Se i cambi vedranno il rientro in formazione di Pulgar, Bonaventura e Biraghi, per l’attacco non ci sono dubbi. Per l’ottava partita su otto di Prandelli, sarà Vlahovic a partire dal primo minuto nel ruolo di prima punta, con accanto a lui Ribery (la probabile formazione). E stavolta dubbi sulla titolarità del serbo non ci sono davvero visto che il suo “rivale” non figura neanche nell’elenco dei convocati. Trattasi di Patrick Cutrone che, a causa di una lombalgia (leggi la motivazione ufficiale), non prenderà parte alla trasferta di Torino. Lombalgia che come scrive il giornale, si aggiunge alle difficoltà reiterate per l’ex Wolverhampton di trovare spazio con ovvi dubbi per l’immediato futuro all’ormai prossima riapertura del mercato.