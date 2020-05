Cutrone e Vlahovic, derby per un posto ma anche sul mercato. E l’allenatore…

Spazio al futuro di Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic sulle pagine sportive de La Nazione. Come sottolinea il quotidiano, i due attaccanti viola sono pronti a giocarsi il posto da centravanti in un 4-3-3 che potrà contare sull’apporto di Ribery e Chiesa sulle fasce. Nel caso dell’ex Milan, la Fiorentina ha l’obbligo di riscatto a giugno 2021 fissato a 16 milioni di euro (ne ha versati già altri 3 per il prestito). Il Wolverhampton ha un diritto di contro-riscatto, ma l’ultima offerta spetterà comunque ai viola. Prima del lockdown, 7 presenze in A con la maglia viola senza gol, una rete invece messa a segno in coppa Italia. Prospettive tutte da verificare e identikit da finalizzatore negli spazi stretti, preferibilmente gli ultimi.

Poi c’è Vlahovic, due anni in meno rispetto a Cutrone e un’ampiezza di utilizzo maggiore in campo. In 22 partite di campionato ha segnato 6 reti. Per lui è arrivato il momento di emergere definitivamente dopo la stagione – quella attuale – di fiducia parziale. Anche intorno a lui, che in ogni intervista giura di voler restare a Firenze e sta per firmare un rinnovo di contratto da attaccante vero, ci sono molte questioni da chiarire, prima fra tutte la scelta dell’allenatore che guiderà la Fiorentina nella prossima stagione. Questa volta, a differenza di quanto successo un anno fa con Montella, quando decise Commisso (ma non tutti nel club erano d’accordo), ci dovrà essere sintonia assoluta sul nome del tecnico.