Cutrone è un leone in gabbia, ma il riscatto non è sicuro

La Nazione scrive di Patrick Cutrone che deve convivere con la spada di Damocle del riscatto dal Wolverhampton. L’acquisto dagli inglesi (del valore di 18 milioni) diventerà obbligatorio per Commisso non appena Cutrone raggiungerà le 26 presenze da titolare e dal suo approdo in viola a gennaio il numero 63 ha fin qui collezionato 12 gettoni partendo dal 1’ (l’ultimo in Coppa Italia con il Padova).

Ma così come nell’era Iachini, anche adesso per Cutrone la concorrenza da battere non sarà poca: se da un lato Prandelli conosce bene Kouame ma lo ritiene una seconda punta, dall’altro – nell’ipotetico 4-2-3-1 che è in cantiere – sembra più adatta la fisicità di Vlahovic, ritenuto un classico centravanti in grado di far reparto da solo. E in aggiunta a questo, sul mercato il nome di Piatek è tornato di stretta attualità per gennaio. Cutrone dunque, come un leone in gabbia, freme e va in cerca della prossima occasione, che potrebbe arrivare già col Benevento visto che in questi giorni ai campini è l’unica punta a disposizione.