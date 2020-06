Cutrone e il gol perduto. Non segna in A da un anno e mezzo, ma in estate si scatena

Torna il campionato e i fantallenatori sono alla ricerca degli attaccanti da schierare e che possano regalare loro bonus. La Gazzetta dello Sport sottolinea come in Serie A Patrick Cutrone manchi all’appuntamento con il gol dal 2 dicembre 2018, in un Milan-Parma 2-1. Nelle prime sette apparizioni in campionato con la maglia viola le cose non sono andate benissimo: nessun gol, nessun assist e media voto di 5,78. Un ruolino di marcia tutt’altro che invidiabile per l’ex Milan e Wolverhampton, che nelle ultime partite prima dello stop forzato causa Coronavirus era stato superato nelle gerarchie dell’attacco viola da Vlahovic. Dalla sua c’è però la bella stagione: Cutrone infatti ha segnato 5 gol in 8 partite ufficiali tra luglio e agosto.

-> CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

-> CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA MARCATORI DI SERIE A