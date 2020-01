Patrick Cutrone può davvero essere il nuovo attaccante della Fiorentina. Dopo le continue esclusioni da parte del Wolverhampton, il giocatore considera già chiusa la sua esperienza in Inghilterra e spinge per un ritorno in Italia. Gli inglesi vorrebbero monetizzare, i viola spingono per il diritto di riscatto, anche oneroso. Intanto, gli altri nomi, come Petagna e Zaza, non portano a piste calde.

Per il centrocampo sempre attuali i profili di Duncan (anche se da Sassuolo negano) e Meité, con il primo che ha staccato il secondo nelle preferenze. Partirà l’assalto a Bonifazi, sul quale la dirigenza è al lavoro dall’estate. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

