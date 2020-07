Il Torino lo ha già affrontato con i Wolves in Europa League, battendolo sia all’andata che al ritorno. Per lui soltanto scampoli di gara, senza segnare, a differenza del “Gallo” Belotti. Nelle numerosi turnazioni fatte da Iachini in attacco è lui quello apparsi più in palla. Nonostante il Covid-19 con cui ha dovuto fare i conti e il ritmo incalzante del campionato. Un goal ininfluente col Sassuolo, uno ben più pesante col Verona, sempre al Franchi. Non c’è due senza tre e con il Lecce è andato oltre: rete e assist nello stesso match. Eguagliando così il il numero di marcature messe insieme nell’ultima stagione italiana al Milan, 2018-2019: 3 gol, in meno della metà dei minuti giocati. La terza consecutiva, in Serie A, non l’ha ancora realizzata.

E’ arrivato in prestito con il riscatto condizionato anche dalle presenze: obiettivo convincere i dirigenti viola a scommettere sulle sue qualità. A Firenze ha trovato la dimensione ideale e l’obiettivo è quello di provare a restare a lungo. I mesi complicati segnati dalla pandemia, sembrano alle spalle. Adesso, ha solo voglia di tornare a segnare gol pesanti; per il presente e per il futuro, con vista sull’Europeo dell’anno prossimo.