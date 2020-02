Cutrone arma letale a partita in corso. Lo scorpione Viola è una risorsa

Patrick Cutrone è stato uno dei grandi protagonisti della partita di Sabato contro il Milan. L’attaccante gigliato, in 18 minuti, ha cambiato la partita da subentrato. Come spesso gli è accaduto in passato, è risultato decisivo a partita in corso grazie alla sua grinta e determinazione. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, si è trasformato in uno scorpione capace di pungere e di far male alle difese avversarie. Partendo dalla panchina, in carriera, ha segnato il 33% delle marcature totali. Le certezze del Milan sono state infrante dai movimenti offensivi di Cutrone, abile nel cercare la profondità come in occasione del rigore guadagnato. Dopo il grande inizio con il gol all’Atalanta al debutto da titolare, la sua vena realizzativa si è bloccata, ma non la voglia di aiutare la squadra. L’ex rossonero rappresenterà sempre una risorsa tecnica importante per Iachini, dall’inizio o in corso di svolgimento.