Cutrone a fianco della Croce Rossa: “Ognuno faccia la sua parte: state a casa”

Sa bene cosa abbia significato combattere contro questo nemico tanto silenzioso quanto diabolico. Patrick Cutrone, proprio per questo, è sceso in campo insieme alla Croce Rossa Italiana e alla sezione di Uggiate-Trevano, nel comasco, la sua terra. Pur avendo, fin qui, centellinato i suoi messaggi social stavolta non si è tirato indietro: «Sono stato contagiato anche io», ha detto, «ognuno faccia la sua parte, mi raccomando state a casa».

E, aspettando di festeggiare la fine di un incubo di portata mondiale, l’unico pensiero resta quello di ricordare ancora una volta le regole, che poi sono l’unica via per sperare di cominciare ad imboccare la strada verso la normalità. L’unica missione, adesso, è quella di sognare quella normalità ancora oggi soffocata: il gol più importante lo stanno realizzando i sanitari, ma l’assist perfetto può arrivare solo dalla collaborazione della collettività. Restando in casa, scrive Stadio in edicola oggi, (anche) nel segno di Cutrone.