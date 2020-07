Cutrone /1: “Firenze è già casa mia, farò di tutto per realizzare qui i miei obiettivi”

Chiesa e Ribéry

Di Federico Chiesa confessa di essere rimasto colpito dalla sua forza fisica. Ma anche dalla tecnica, abbinata alla velocità e alla potenza. E’ un giocatore “sempre in grado di creare la superiorità, di inventare dal nulla una giocata capace di fare male agli avversari”. Se poi deve parlare di Franck Ribery usa solo parole al miele: “è più facile per tutti giocare con un compagno come lui”. Il fuoriclasse francese – continua il 63 – sa sempre dove mettere la palla. Ha mille doti, dentro e fuori dal campo, ma su tutti svetta il feeling col dribbling.

La sfida dell’Olimpico e i bomber avversari

«La Roma ha obiettivi importanti, davanti, ma noi non vogliamo smettere di muovere la classifica» e aggiunge di essere consapevole come tutto il gruppo di essere una squadra migliore rispetto alla fotografia scattata dai numeri. Cutrone descrive poi gli attaccanti avversari. Nikola Kalinic «è lesto nel trovare gli spazi e abile a far giocare in avanti e bene tutta la squadra» mentre Dzeko «è una delle colonne della Roma. Ha sempre segnato tanto, in qualunque club».