Curva Fiesole, ‘odi et amo’: “Ci sentiamo traditi. Rocco, torna a Firenze”

Il comunicato della Curva Fiesole è un duro attacco alla cessione di Vlahovic alla Juve, ma anche un appello al presidente Rocco Commisso

Un invito appassionato a tornare il prima possibile a Firenze per gestire le cose in prima persona e spiegare a tutti cosa sta accadendo. Questo in sintesi - leggiamo sulla Gazzetta dello Sport - il messaggio che la Curva Fiesole ha voluto recapitare a Rocco Commisso . «L’attendiamo con ansia presidente. La Fiorentina ha bisogno di lei qui. Una città intera l’aspetta per capire».

Perché quanto successo a gennaio, con la cessione di Vlahovic alla Juventus, non è piaciuto per niente. In un lunghissimo comunicato la curva prende posizione. E in alcuni passaggi lo fa anche duramente. «La città si sente tradita e abbandonata», «Cosa le hanno raccontato, presidente, per convincerla a fare una cosa del genere?». La rosea ricorda, ad onor del vero, che Rocco Commisso sarebbe dovuto stare a Firenze un periodo molto lungo, comprensivo delle vacanze di Natale. Una polmonite da curare però, lo ha riportato negli States poco dopo essere arrivato.