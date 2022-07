Curiosità, il merchandising vola: ecco qual è la maglia più venduta

Al Fiorentina Store mai come quest’estate le maglie nuove e il materiale ufficiale della società erano andati così a ruba già in ritiro. In particolare secondo quanto possiamo leggere nel Corriere Fiorentino c’è una maglia più delle altre che sta andando letteralmente a ruba. Trattasi a sorpresa della maglia pre-gara bianca con quadrati nei toni rosa e viola che partono dal nuovo logo(GUARDA LE IMMAGINI) Il look, più che inedito, paradossalmente era stato quello che aveva ricevuto più critiche e diviso i tifosi al momento dell’annuncio, ma negli store è ormai irreperibile (e pare che possa restarlo per un bel po’).