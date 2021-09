Cuore e passione viola: Commisso e Barone insieme a “Quarto Tempo”

La Fiorentina nella persona del Presidente Commisso ha inaugurato il campo da calcetto all’Associazione ‘Quartotempo’

Cuore, passione e tanta solidarietà. Ieri pomeriggio - scrive La Nazione - si è tenuta l'inaugurazione del nuovo campo al circolo Arci "Dino Manetti". A San Piero a Ponti sono arrivati il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e Joe Barone, per festeggiare i dieci anni di attività dell’associazione sportiva «Quartotempo Firenze». Presidente e Dg gigliato hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo campo da calcio a 5, donato dal Club viola. L'iniziativa va a sostenere le attività della “Fiorentina Special”. I ragazzi di QuartoTempo vestiranno i colori viola anche per la stagione 21/22, nelle competizioni dedicate agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. L’ASD QuartoTempo Firenze è una associazione sportiva Dilettantistica, attiva dal 2011, che promuove lo sport per tutti, il suo motto infatti è “tutti possono giocare”.