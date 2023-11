Čukarički, la probabile formazione: tre dubbi per Matic

Qualche ballottaggio aperto nell'undici serbo che questa sera affronterà la Fiorentina. Il tecnico Matic potrebbe ruotare qualche elemento nel suo undici per la gara di Conference League, dopo il 6-0 subito in terra italiana nel turno scorso. Si ripartirà da un 4-2-3-1, con Filipovic fra i pali e con davanti a lui la coppia Vranjes-Jankovic (quest'ultimo favorito su Kovacevic con Subotic squalificato), mentre ai lati si candidano Rogan e Tosic. In mediana sicuro del posto Sissoko, con uno tra Kovac e Stankovic a fargli da compagno, mentre dietro alla punta Adetunji Ivanovic e Mladinovic ci saranno, per la terza maglia è duello tra Nikcevic e Adzic.