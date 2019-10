In un fondo sul Corriere dello Sport – Stadio, il giornalista Italo Cucci ha detto la sua sulla prestazione sconcertante dei rossoneri, esaltando la prova di Ribery

Milan-Fiorentina piace, eccome se piace, ai duri di cuore, a Crudelia Demon, a chi non soffre a vedere una decina di pirlotti vagare per il campo con addosso quella maglia sacra come se a San Siro ci fosse un’antica nebbia. E Ribery giustamente gli dà lezione, li umilia, li consegna al pubblico ludibrio”