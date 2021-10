Crisi Juve, a gennaio serviranno riflessioni. E Vlahovic farebbe comodo

In casa Juve è notte fonda. Secondo Tuttosport, ai bianconeri farebbe molto comodo uno come il bomber serbo

L'umiliante KO di Verona, il secondo consecutivo, ha lasciato parecchi strascichi in casa Juve. "Buio pesto", così scrive Tuttosport in edicola oggi sulla prestazione di ieri e sulla stagione dei bianconeri fermi a 15 punti. La Signora ha una rosa, si legge, che è forse la più debole dal 2011 a questa parte e che potrebbe, a gennaio, spingere la società a fare delle importanti riflessioni. Una pedina che farebbe molto comodo a questa Juventus è proprio il Viola Dusan Vlahovic, che è in vendita e che alla Continassa piace parecchio.