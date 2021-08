Crespo elogia Italiano: “Ha idee innovative e le capacità per realizzarle”

Il pensiero di Valdanito sull'allenatore viola

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo , ex attaccante di Inter, Milan e Parma, oggi allenatore del San Paolo in Brasile, ha parlato anche della Fiorentina:

«I valori tecnici sono determinati dagli investimenti. Però mi aspetto che qualche squadra si metta in luce, e penso al Torino di Juric o alla Fiorentina di Italiano. Juric è un martello, perfetto per interpretare lo spirito granata. Italiano ha fatto benissimo con lo Spezia: è vero che Firenze è una piazza calda, ci saranno molte pressioni, ma lui ha idee innovative e le capacità per realizzarle».