Crash test salvezza a Lecce: la Fiorentina prova a mantenere le distanze

“La Fiorentina prova a mantenere le distanze“: titola così La Nazione sulla partita di stasera tra Fiorentina e Lecce. “Crash test salvezza” è, invece, il titolo di apertura del Quotidiano Sportivo. Ecco una parte dell’analisi:

In questo periodo è meglio mantenere le distanze e anche la Fiorentina ci proverà stasera a Lecce contro la quart’ultima. Sei partite alla fine, sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione: finale di campionato con obiettivi modesti dopo una stagione nata male – a cominciare dalla conferma di Montella che si portava addosso la sfiducia per il finale della stagione precedente – e proseguita con dispersioni extracalcistiche varie. Moltissimi fronti aperti, compreso quello che riguarda la classifica. Certo non ha aiutato lo spogliatoio, dopo il lockdown, sapere direttamente da Commisso che Iachini era un allenatore a termine, o quasi: esercizi di trasparenza Usa in un campionato lontano settemila chilometri, nessuno nasce imparato ma l’importante è che le lezioni servano. Prima di pensare al futuro bisogna però gestire il presente e siccome mancano ancora sei partite alla fine, con 18 punti a disposizione, la Fiorentina ha la necessità di capitalizzare il piccolo vantaggio che ha sulla zona a rischio. Anche perché poi il calendario si complicherà: domenica arriverà il Torino al Franchi prima di due trasferte consecutive per niente semplici (a San Siro contro l’Inter e all’Olimpico contro la Roma). Ultimi due avversari il Bologna di Mihajlovic, che conserva sempre ottimi motivi personali per fare bella figura a Firenze, e la Spal in trasferta.