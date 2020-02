Un altro passo in avanti per Franck Ribery, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il suo recupero procede spedito. Ieri si è svolto uno step importante, il giocatore è volato in Germania per la rimozione dei mezzi di sintesi applicati alla caviglia in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo. La strada verso la guarigione totale è lunga, ma tutto sta procedendo secondo le tappe pronosticate dai medici. Tra circa un mese avverrà il graduale rientro in gruppo con i compagni di squadra, senza rischiare troppo. Poi starà a Iachini decidere quanto e se forzare sulla preparazione atletica per averlo a disposizione in alcuni spezzoni di gara già a Marzo. Tutti lo aspettano in trepidante attesa, compagni e tifosi. Può trasformarsi in un valore aggiunto nel frenetico finale di stagione.