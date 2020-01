Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, le parole di Iachini riguardo Ribery hanno dato il via ad un vero e proprio conto alla rovescia. Il campione francese potrà tornare in campo tra circa 45 giorni, quindi Marzo inoltrato. L’assenza proseguirà per almeno altre sei partite di Serie A, la prima data utile può essere l’8 marzo contro il Brescia al Franchi. Resta da capire, tuttavia, come reagirà il suo corpo al lungo stop forzato. Sicuramente serviranno alcune partite di rodaggio, magari con brevi spezzoni da subentrato per ritrovare la forma migliore. La tecnica eccelsa e la mentalità da fuoriclasse faranno certamente la loro parte, contribuendo in questa corsa contro il tempo.