Così Italiano ha cambiato la gestione di Nico Gonzalez

Nico Gonzalez ha affrontato il solito viaggio della speranza dopo la Nazionale, ma la sua presenza non è in dubbio. Difficilmente la Fiorentina potrà fare a meno del suo numero 10 in partite così importanti. Tra l’altro Italiano sembra aver cambiato idea rispetto al recente passato, quando spesso teneva Nico in panchina di rientro dal Sudamerica. In questa stagione - al contrario - lo ha sempre schierato titolare (nella vittoria contro l’Atalanta e nella sconfitta contro l’Empoli). Adesso la prova del nove del ‘Meazza’, in una sfida con vista Champions. Lo riporta La Nazione.