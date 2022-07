Corvino punta un esubero della difesa viola: via alla trattativa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce avrebbe messo gli occhi su Nastasic. Il difensore serbo è in uscita in casa Fiorentina e starebbe cercando una nuova destinazione in Italia. Ecco quindi, che Pantaleo Corvino vorrebbe portare nel Salento l'ex City per dare un po' di esperienza alla sua squadra. La trattativa potrà partire nei prossimi giorni.