CorSport: “Tutto troppo facile, tutto troppo bello. Fiorentina, serve l’impresa”

La Fiorentina vince e strapazza gli Hearts. Una gara senza storia lancia la squadra di Italiano e per passare adesso tutto è possibile

Adesso, la Fiorentina è chiamata all'impresa. Sì, perché dopo gli 8 gol segnati agli scozzesi per passare come seconda bastano due pareggi. Ma nel caso in cui, i Viola riuscissero a battere con 4 gol di scarto i turchi del Başakşehir, allora il primo posto sarebbe possibile. Uno scenario davvero complicato, ma nel calcio, mai dire mai.