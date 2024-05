CorSport: “Bonaventura e il no alla Juventus. Prima Atene, poi (forse) l’addio”

Con l'Europeo sfumato, Atene e la sfida all'Olympiacos diventano l'unico orizzonte per Bonaventura. Mercoledì ci sarà, quasi sicuramente dal primo minuto: troppo importante la sua esperienza per una Fiorentina che anche nella finale del giugno scorso a Praga si aggrappò al proprio numero cinque, decisivo con la rete del momentaneo 1-1 col West Ham. Poi, dopo la coppa, si parlerà di futuro: lo spiraglio per continuare in viola c'è ancora, ormai è lontano lo spauracchio bianconero.