CorSera: Sarri verso la Premier, Commisso offre un biennale a Gattuso. Il punto

Rino prima di accettare intende comprendere i contorni del progetto

Dopo essere tramontata l’ipotesi di un suo passaggio alla Roma resta da capire cosa ne sarà del futuro di Maurizio Sarri. A tal proposito nell’edizione odierna del Corriere della Sera viene definito “impossibile" il ritorno a Napoli, nonostante i contatti avvenuti in inverno con De Laurentiis (adesso è in pole Luciano Spalletti). Inoltre, sempre per il quotidiano, il tecnico avrebbe rifiutato per ora il passaggio alla Fiorentina dopo aver compreso di non poter ottenere le garanzie tecniche che chiedeva. Per questo il futuro di Sarri potrebbe essere in Inghilterra, destinazione molto gradita dall’ex Juve. Lo hanno sondato Tottenham ed Arsenal anche se finora i colloqui avuti dal suo agente Ramadani non sono stati approfonditi. Sempre il Tottenham ha avviato contatti anche con Gasperini.