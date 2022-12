Corsa a due per Zurkowski, l’Empoli si rifà sotto

Una squadra rivaleggia con l'Empoli per aggiudicarsi il centrocampista polacco

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul futuro di Zurkowski, in uscita dalla Fiorentina. Per il momento si sta delineando una corsa a due tra Sampdoria ed Empoli. Gli azzurri, che si erano defilati, nelle ultime ore sono tornati alla carica per riportare il polacco al Castellani dopo le buone esperienze passate.