Corriere dello Sport: “Belotti presente a Lecce. Acquisto che suscita entusiasmo”

Visto, preso e convocato. Andrea Belotti, naturalmente. Se l’allenamento di ieri era da inquadrare nell’ordine naturale delle cose dopo il suo arrivo a Firenze nel tardo pomeriggio di mercoledì, la convocazione per la trasferta di oggi a Lecce era tutt’altro che scontata. L’ingresso nel gruppo viola è stato a mille all’ora, portatore sano del succitato entusiasmo che è proprio di un “acquisto” e che Italiano ovviamente spera possa trasformarsi presto in portatore sano di gol. Le esercitazioni tattiche, la partitella, gli schemi da palla inattiva e non, Andrea Belotti non si è fatto mancare e s’è preso volentieri tutto quello che il tecnico siciliano ha proposto a lui e ai nuovi compagni di squadra nella rifinitura di ieri prima della partenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.