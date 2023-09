CorFio: “Nico Gonzalez sente ancora dolore. Al suo posto giocherà Ikonè”

Come sta Nico Gonzalez? La presenza dell'argentino a Udine è davvero in bilico. Il calciatore sente dolore e la Fiorentina vuole evitare inutili rischi. Sappiamo quanto sia "fragile" l'attaccante. Con 18 assenze complessive divise tra campionato e Conference League, l’ultima annata di Nico Gonzalez è stata complicata anche in nazionale, dove un infortunio prima dell’esordio gli ha precluso il mondiale in Qatar, motivo in più per mantenere una gestione attenta. Intanto Italiano può sperare di recuperare Ikoné, fin qui mai impiegato per un problema all’anca. In vista della trasferta in Friuli potrebbe essere lui la principale novità di formazione, sostituendo proprio Nico Gonzalez sulla corsia offensiva destra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.