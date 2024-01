Nessuno vuole Ikonè. CorFio: “Lazio? Non arrivano conferme”

Ma se per Brekalo è lecito pensare a una ripresa dei dialoghi con la Dinamo Zagabria, destinazione che il croato preferirebbe alla Salernitana che avrebbe chiesto informazioni, per Ikoné la Fiorentina non ha ancora ricevuto offerte

Tra le indicazioni con le quali il club è rientrato dall’Arabia c’è anche quella della cessione di un attaccante, Ikonè, che adesso rischia di fare i conti con la delusione dell’ambiente per i numeri deficitari del biennio in viola, e anche per questo motivo l’ipotesi di una separazione si è fatta concreta. Ma se per Brekalo è lecito pensare a una ripresa dei dialoghi con la Dinamo Zagabria, destinazione che il croato preferirebbe alla Salernitana che avrebbe chiesto informazioni, per Ikoné la Fiorentina non ha ancora ricevuto offerte concrete, con le uniche voci registrate su radiomercato di un’eventuale interesse della Lazio che non hanno trovato troppe conferme. Lo riporta il Corriere Fiorentino.