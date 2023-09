Fiorentina più forte? Non lo sappiamo, ma possiamo sognare

Questa Fiorentina è più forte rispetto allo scorso anno? Forse, ancora è presto per dirlo. Ma prestazione come quella di ieri sera danno sicuramente una certezza: con questa Fiorentina sognare è possibile.

"Se per fare una prova servono (almeno) tre indizi, è anche vero che ce ne sono alcuni che, da soli, valgono di più". Con queste parole il Corriere Fiorentino apre la sua analisi sulla vittoria della Fiorentina sull'Atalanta. Un segnale importante, che vale molto e che dovrà essere riconfermato nelle prossime gare. Questa Fiorentina è più forte rispetto allo scorso anno? Forse, ancora è presto per dirlo. Ma prestazione come quella di ieri sera danno sicuramente una certezza: con questa Fiorentina sognare è possibile. Inoltre, la reazione della squadra di Italiano vale molto di più dei tre punti. Adesso i Viola si lanciano viola lassù. Subito dietro alle grandi.