CorFio: “Fiorentina, il salto di qualità è ancora lontano”

"La Fiorentina avrebbe anche potuto perdere, non si può non sottolineare come i viola non riescano ancora a fare il definitivo salto di qualità". Con queste parole il Corriere Fiorentino si sofferma sul pareggio di ieri sera tra Fiorentina e Genk. Un'analisi che oscilla tra l'amaro di una vittoria persa, al sollievo di non aver visto una sconfitta. La cosa certa è che, dal punto di vista della maturità, questa squadra non riesca a fare il tanto atteso salto di qualità. Da adesso, la Conference League diventa più semplice, ma non si può non sottolineare i limiti della squadra di Italiano.