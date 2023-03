CorFio: “Fiorentina, così si spalancano le porte della finale di Coppa Italia”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione della Fiorentina contro la Cremonese. La squadra di Italiano corre, gioca e vince. I giocatori si divertono in campo e si vede. La Viola porta a Firenze tre punti importanti con maturità e consapevolezza. Non regna lo spettacolo, ma è il risultato quello che conta con una Fiorentina che adesso può pensare con calma al Sivasspor. Mandragora e Cabral chiudono la faccenda e pensando a quanto visto, il match del 5 Aprile in Coppa Italia, proprio contro la Cremonese, ottiene tutto un altro significato. La Fiorentina gode e si vede spalancarsi le porte della finale di Coppa Italia.