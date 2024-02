CorFio: “Curva Fiesole infastidita: abbiamo capito com’è andata a gennaio”

La Curva Fiesole, per la prima volta in stagione, si è schierata contro la società con uno striscione che cita il tormentone del mese di gennaio: "L’unico frigo sempre pieno è il nostro".

Un'abbuffata. Così il Corriere Fiorentino definisce la splendida vittoria della Fiorentina contro il Frosinone. Il noto quotidiano però, si sofferma su quanto successo sugli spalti prima della gara. La Curva Fiesole, per la prima volta in stagione, si è schierata contro la società con uno striscione che cita il tormentone del mese di gennaio: "L’unico frigo sempre pieno è il nostro". Messaggio chiaro a Barone e alla società viola, come per dire: abbiamo capito com’è andata a gennaio. Messaggio fortificato dal coro per Vincenzo Italiano.