Cesare Prandelli, almeno nelle intenzioni, vuole giocarsi la partita di Benevento “faccia al vento”. Dopo il pareggio in extremis col Parma, il tecnico viola deve portare a casa qualcosa di più per dare ossigeno alla classifica – scrive il Corriere Fiorentino – e preme sui concetti di concentrazione e spirito di rivalsa dopo un periodo troppo brutto per essere vero. L’allenatore non pensa invece al futuro, anche se – sottolinea il quotidiano – la sua panchina potrebbe dipendere dal risultato di oggi. Dopo un girone intero dal suo ritorno infatti, c’è da pensare allo sprint salvezza, scenario non ipotizzato e in contrasto col suo passato glorioso a Firenze.

Scontro diretto col Benevento: in casa Fiorentina la tempesta non è passata

Prandelli a un bivio. Sul tecnico c’è l’ombra di Iachini