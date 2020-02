Coraggio? No, compattezza e strategia: così la Fiorentina ha affrontato il Milan

La Fiorentina ha impostato la partita senza grande coraggio scegliendo di difendere bassa per non concedere spazi tra le linee a Calhanoglu e per marcare con gli esterni di centrocampo Castillejo e Rebic. Ha così finito per coprirsi con un 5-3-2 arroccato quasi al limite della propria area, una tattica usata anche per invitare gli avversari nella propria metà campo e per colpirli con le ripartenze di Chiesa. I problemi maggiori per la Fiorentina, si legge su Stadio oggi in edicola, arrivavano dalla fascia sinistra, dove Dalbert non riusciva a contrastare Castillejo; ma anche Ibrahimovic, arretrando sulla trequarti per fare uscire Pezzella e aprire varchi, era assai abile a far pesare la sua abilità nei filtranti.