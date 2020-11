Cor. Sport: Ritratto di un marziano, il manager che ha cambiato la Serie A

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio ampio spazio dedicato all’editoriale del direttore Ivan Zazzaroni. Il noto giornalista dipinge un ritratto di Paolo dal Pino, attuale presidente della Lega. Questo un breve estratto:

“La Serie A dovrebbe ringraziare il marziano, un manager cinquantottenne che di calcio non sa molto ma, ha spinto il calcio di vertice a rompere con il passato per immaginarsi attuale: non più un insieme di piccoli potentati e di conflitti accesi e improduttivi, ma una Newco di livello internazionale”