Il quotidiano racconta come nell’Assemblea di venerdì i club non abbiano trovato un’intesa sulla condotta da tenere nei confronti delle emittenti, qualora queste si sottraessero agli obblighi contrattuali. La divisione è stata inevitabile, tra le società decise a far valere immediatamente i propri diritti, forti di un contratto che non prevede “correzioni” in caso di eventi di forza maggiore e tra quelle più propense al dialogo, temendo le conseguenze di una battaglia legale per il prossimo bando per il triennio 2021/24. Il risultato è una posizione non unitaria della serie A. Nell’Assemblea precedente, era stato deciso di procedere con le fatturazioni già a metà della scorsa settimana. Alle televisioni, però, non sarebbe ancora arrivato nulla. Probabile che sia solo una questione di tempo. A ogni modo, partendo dalla data della fattura, è previsto un margine di 15 giorni perché siano saldate. Superato quel periodo, poi diventa possibile passare alle vie legali, facendo scattare le ingiunzioni di pagamento.