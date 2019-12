Per la Fiorentina non saranno feste divertenti. Anzi, basta guardare la classifica che, dopo il 4-1 contro la Roma, fa ancora più paura. Tempi duri, scrive il Corriere Fiorentino. Ieri sera non è andata in scena una commedia del tipo “Vacanze di Natale”, ma un thriller ad alta tensione. Ieri ha vinto la squadra più forte. Sarebbe troppo semplice, si legge, pensare al tecnico come unico responsabile. L’obiettivo è crescere. Anche grazie al mercato. Non resta che mettere un macigno sopra a questo anno terribile e sperare che sotto l’albero Babbo Natale faccia trovare un paio (almeno) di belle sorprese. Altrimenti sarà dura. Per Montella, se si andrà avanti con lui, o per qualsiasi allenatore.