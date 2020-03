Dusan Vlahovic è stato trovato positivo al Coronavirus. Pochi giorni fa aveva lanciato un appello, così come i suoi compagni, affinché tutti restassero a casa. Un invito, però, che lui per primo non ha seguito. Mercoledì è andato a correre alle Cascine e ieri sera circolavano selfie scattati dall’attaccante con alcuni tifosi. Un comportamento discutibile – scrive il Corriere Fiorentino – che adesso mette a rischio i tifosi che sono stati a contatto con lui. Alla Fiorentina non resta che applicare il protocollo. Il primo passaggio comporta la messa in quarantena di tutta la squadra. Non scatterà, automatica, invece, la prova del tampone. Solo chi accuserà eventuali sintomi dovrà sostenere il test. Alla serata di ieri, comunque, non c’era notizia di possibili altri casi. Chiunque sia recentemente entrato in contatto con Vlahovic, dovrà sottoporsi a isolamento. Compresi, ovviamente, tutti quelli che, in occasione della partita di Udine, sono entrati in contatto con lui. In Friuli la comitiva viola contava 47 persone. Il timore maggiore è che il serbo possa aver contagiato anche altri compagni. Basta vedere cos’è successo in casa Sampdoria.