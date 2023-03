“Coppe grande obiettivo, ma campionato non può diventare un intervallo”

"Dopo la Cremonese, ecco l’Inter. Il calendario della serie A potrebbe rivelarsi quasi identico a quello di Coppa Italia, sempre che in semifinale la viola faccia fuori i grigiorossi e l’Inter elimini la Juve. Suggestioni che è bene tenere da parte, anche se è dura riuscirci. Nonostante sia chiaro che le coppe sono il grande obiettivo stagionale, il campionato non può e non deve diventare un intervallo, come quello con la musichetta e le pecore che intratteneva le italiane e gli italiani nella tv pubblica degli anni Settanta. Bisogna spiegare perché? Non credo. Primo, sappiamo tutti bene che una squadra di calcio non funziona come un bollitore, premendo on e off a piacimento: bisogna tenersi caldi e svegli, senza mollare nulla. Le partite si perdono anche quando si va a mille, figurarsi quando ci si rilassa. Ma c’è un motivo ancora più importante, che fino a qualche tempo fa pareva irreale. La classifica dice che siamo tornati in piena corsa per un posto che vale l’Europa pure l’anno prossimo. Non provarci fino in fondo sarebbe un delitto".