Coperta corta a centrocampo: ballottaggio Badelj-Eysseric

Coperta corta a centrocampo. Castrovilli, infatti, dovrà stare a riposo. Dovrebbe tornare l’8 febbraio contro l’Atalanta. Iachini – scrive il Corriere Fiorentino – può contare solo su due giocatori pienamente affidabili: Pulgar e Benassi. Badelj è a mezzo servizio ed Eysseric ha messo insieme solo 39 minuti dall’inizio della stagione. Difficile considerarlo pronto al cento per cento. Ci sarebbe anche Zurkowski, ma il polacco non è mai stato preso in considerazione ed è ormai avviato alla cessione. Il fatto, però, che non sia stato ancora liberato per l’Empoli testimonia quanto nel mezzo la Fiorentina sia in crisi. Contro l’Inter, Iachini potrebbe far giocare Eysseric o puntare sul recupero di Badelj. Il francese sembra in vantaggio. Difficile che Beppe giochi a San Siro con un modulo diverso dal 3-5-2 con l’utilizzo di due centrocampisti centrali. In quel caso potrebbero essere Badelj e Pulgar, con Benassi più alto alle spalle delle punte.