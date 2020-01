Il portiere di coppa ormai è lui: Pietro Terracciano. E oggi pomeriggio lo aspettano come minimo novanta minuti di fuoco a cercare di fermare l’attacco bergamasco che gioca a memoria e ha elementi offensivi al top. Ma lui vuole rispondere presente, senza paura. Come ha fatto contro il Cittadella lo scorso dicembre e come aveva fatto l’anno passato in campionato quando giocò con Lazio e Cagliari in occasione dell’infortunio che aveva bloccato Lafont, l’allora titolare. Questa volta invece sostituisce Dragowski, che tornerà regolarmente sabato in serie A al San Paolo contro il Napoli, ma intanto lascerà i riflettori di Coppa al compagno di squadra.