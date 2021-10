Continuità cercasi: Fiorentina sull’altalena e Vlahovic è troppo solo

Cinque vittorie e altrettante sconfitte: la Fiorentina è troppo altalenante e preoccupa il poco rifornimento in avanti a Vlahovic

La Fiorentina è sulle montagne russe, lo dicono i risultati. Cinque vittorie e altrettante sconfitte nelle prime dieci uscite, si sale e si scende con grande facilità. Come sottolinea Repubblica oggi in edicola, però, non è certo semplice trovare continuità in questo modo. Nessun dramma, ovviamente, ci sta tutto per un progetto nato in estate e che sta provando ad emergere. Ma secondo il quotidiano c'è un aspetto che rischia di emergere, preoccupante: la solitudine di Vlahovic. Al serbo arrivano pochi palloni, troppo pochi. Gli interni di centrocampo dovrebbero far girare maggiormente la palla, i cross dalle fasce non sono tanti, manca il guizzo in verticale aprendo gli spazi. Ed è un peccato, visto il potenziale che il ventunenne rappresenta: il serbo ha fin qui segnato cinque volte, quasi sempre da calcio piazzato. Questo resta un cruccio da risolvere piuttosto in fretta se si intende migliorare il rendimento e i pochi gol segnati dai viola in rapporto alle prime dieci in classifica parlano chiaro. Anche da qui bisogna ripartire se si intende provare la corsa all'Europa.